Anguissa sale in cattedra. Suo l’assist della vittoria (Di domenica 4 settembre 2022) Un Napoli che ha fatto valere il suo gioco ieri sera all’olimpico contro una Lazio che non ha saputo destreggiarsi soprattutto a centrocampo. Tra i protagonisti della vittoria di Spalletti c’è sicuramente Anguissa, il centrocampista camerunese ha gestito in modo esemplare la metà campo azzurra come è stato ampiamente sottolineato dai voti che gli hanno messo in pagella i quotidiani. Ha preso 7 sia dal Corriere della Sera che da Repubblica Gazzetta dello Sport 6,5 In difficolta all’??inizio. È? lui che non chiude sul tiro-gol di Zaccagni e soffre un po’ Luis Alberto che tende a scattargli sempre alle spalle. Poi sale in cattedra. Suo l’??assist decisivo. Corriere dello Sport 7,5 Diverte dallo scranno della cattedra. È il padrone dei vari momenti di una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Un Napoli che ha fatto valere il suo gioco ieri sera all’olimpico contro una Lazio che non ha saputo destreggiarsi soprattutto a centrocampo. Tra i protagonistidi Spalletti c’è sicuramente, il centrocampista camerunese ha gestito in modo esemplare la metà campo azzurra come è stato ampiamente sottolineato dai voti che gli hanno messo in pagella i quotidiani. Ha preso 7 sia dal CorriereSera che da Repubblica Gazzetta dello Sport 6,5 In difficolta all’??inizio. È? lui che non chiude sul tiro-gol di Zaccagni e soffre un po’ Luis Alberto che tende a scattargli sempre alle spalle. Poiin. Suo l’??assist decisivo. Corriere dello Sport 7,5 Diverte dallo scranno. È il padrone dei vari momenti di una ...

