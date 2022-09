"Alla mia età...": Rita Dalla Chiesa, la confessione sulla candidatura con FI (Di domenica 4 settembre 2022) Zitti tutti, parla la candidata - con Forza Italia - Rita DAlla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto DAlla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 in un agguato da Cosa Nostra. E ora, Rita, intervistata da Chi di Alfonso Signorini, spiega le ragioni che la hanno spinta a scendere in campo. "Alla mia età non mi va di lasciare nulla in sospeso - premette -. Non voglio più stare a guardare. Le persone che sto incontrando mi raccontano i problemi che vivono ogni giorno. Non posso fare promesse ma è una sfida bellissima poter dire ci provo", spiega Rita DAlla Chiesa, che per la candidatura ha rinunciato al Gf Vip. Ora, spiega, vuole are qualcosa per l'Italia. Poi una battuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Zitti tutti, parla la candidata - con Forza Italia -, figlia del generale Carlo Alberto D, ucciso il 3 settembre 1982 in un agguato da Cosa Nostra. E ora,, intervistata da Chi di Alfonso Signorini, spiega le ragioni che la hanno spinta a scendere in campo. "mia età non mi va di lasciare nulla in sospeso - premette -. Non voglio più stare a guardare. Le persone che sto incontrando mi raccontano i problemi che vivono ogni giorno. Non posso fare promesse ma è una sfida bellissima poter dire ci provo", spiega, che per laha rinunciato al Gf Vip. Ora, spiega, vuole are qualcosa per l'Italia. Poi una battuta ...

