Vuelta a España 2022, classifica riaperta. Evenepoel soffre le pendenze accentuate, Roglic ora ci crede (Di sabato 3 settembre 2022) Primoz Roglic ha riaperto la Vuelta di Spagna, grazie a una bella azione lanciata a quattro chilometri dalla vetta della Sierra de la Pandera. Lo sloveno è partito timidamente dopo l’ottimo lavoro dei compagni di squadra, ma Remco Evenepoel non è riuscito a rispondergli: il leader della classifica generale si è staccato, anche se è riuscito a difendersi e ha lasciato sul piatto soltanto 48 secondi. Il capitano della Jumbo-Visma ha dimostrato che il giovane fuoriclasse belga può essere scalfito e ha aperto una squarcio alla vigilia del durissimo arrivo in salita a Sierra Nevada. Remco Evenepoel può essere attaccato e si può strappare la maglia roja all’alfiere della Quick-Step, anche se il 22enne conserva comunque un margine importante sul veterano balcanico: 1’49” rappresentano un buon tesoretto, ma la ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Primozha riaperto ladi Spagna, grazie a una bella azione lanciata a quattro chilometri dalla vetta della Sierra de la Pandera. Lo sloveno è partito timidamente dopo l’ottimo lavoro dei compagni di squadra, ma Remconon è riuscito a rispondergli: il leader dellagenerale si è staccato, anche se è riuscito a difendersi e ha lasciato sul piatto soltanto 48 secondi. Il capitano della Jumbo-Visma ha dimostrato che il giovane fuoriclasse belga può essere scalfito e ha aperto una squarcio alla vigilia del durissimo arrivo in salita a Sierra Nevada. Remcopuò essere attaccato e si può strappare la maglia roja all’alfiere della Quick-Step, anche se il 22enne conserva comunque un margine importante sul veterano balcanico: 1’49” rappresentano un buon tesoretto, ma la ...

SpazioCiclismo : Il finale della 14ª tappa #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Seconda vittoria per Richard Carapaz, che resiste al ritorno di Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic. Staccato per l… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: iniziata l’ultima salita c’è Conca ra i primi quattro -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque avanti resiste Filippo Conca - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia la penultima salita - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: -