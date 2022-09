VIDEO Vuelta a España 2022 | highlights e sintesi quattordicesima tappa Carapaz si aggiudica la vittoria | difficoltà per Evenepoel

(Di sabato 3 settembre 2022) L’attesa per laodierna della, la, è stata assolutamente rispettata: lo strappo del Sierra de la Pandera ha riservato grosse sorprese, su tutte il primo effettivo (ed evidente) calo o, quantomeno, momento diper Remcoche non ha retto il ritmo dei rivali. Il belga resta comunque saldamente in prima posizione in classifica generale, tuttavia Primoz Roglic con il secondo posto odierno (alle spalle del vincitore Richard) ha guadagnato quasi un minuto sul corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team. Tutto si è deciso, come da previsione, negli ultimi chilometri:e Roglic hanno dimostrato nettamente di averne di più rispetto ai rivali,...

mat1b0y : RT @rociobntz: se daba vuelta otra vez AJDJDJSNSJ - Artrand5 : RT @rociobntz: se daba vuelta otra vez AJDJDJSNSJ - SpazioCiclismo : Il finale della 14ª tappa #LaVuelta22 - _eightisfate : alguien de mi tl trajo de vuelta este video jajsjsjsjsj como felix trataba de callarlo?? - Jonatan93591455 : RT @rociobntz: se daba vuelta otra vez AJDJDJSNSJ -

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA2022 IN STREAMINGE TV, COME SEGUIRE LA 14TAPPA Per seguire la diretta tv della2022 , il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa ...DIRETTA/2022streaming tv 14tappa: tutti cercano la fuga! Il racconto di Gianni Bugno si infittisce: 'Ho risposto: 'Grazie, ma non mi dovete nulla'. E me ne sono andato. Mesi fa avevo ...Richard Carapaz ha vinto da solo la quattordicesima tappa della Vuelta, in cima alla Sierra de la Pandera in Andalusia, mentre Primoz Roglic ha riaperto la classifica generale facendo vacillare il pri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...