Verso Lazio-Napoli, Sarri ritrova due fedelissimi: le ultime (Di sabato 3 settembre 2022) Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la quinta giornata di Serie A. Il Napoli affronterà la Lazio in quello che si preannuncia uno scontro equilibrato e con ogni risultato possibile. Entrambe le squadre hanno totalizzato 8 punti in classifica e sono ancora imbattute in questo campionato. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, affronterà il suo passato con il desiderio di fare uno sgarbo ai suoi ex tifosi. Negli scontri diretti con Spalletti, l’ex Chelsea è ampiamente in svantaggio. Ha collezionato una sola vittoria nel 2017, proprio sulla panchina del Napoli, mentre sono 4 le sconfitte subite. Lazio-Napoli Romagnoli Felipe Anderson (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Finita l’emergenza in casa Lazio: tornano Romagnoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la quinta giornata di Serie A. Ilaffronterà lain quello che si preannuncia uno scontro equilibrato e con ogni risultato possibile. Entrambe le squadre hanno totalizzato 8 punti in classifica e sono ancora imbattute in questo campionato. L’allenatore della, Maurizio, affronterà il suo passato con il desiderio di fare uno sgarbo ai suoi ex tifosi. Negli scontri diretti con Spalletti, l’ex Chelsea è ampiamente in svantaggio. Ha collezionato una sola vittoria nel 2017, proprio sulla panchina del, mentre sono 4 le sconfitte subite.Romagnoli Felipe Anderson (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Finita l’emergenza in casa: tornano Romagnoli ...

cn1926it : #LazioNapoli, #Sarri ha un dubbio a centrocampo: le ultime da Formello - sportli26181512 : Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Luis Alberto verso la panchina: Sarri potrebbe optare per un centrocampo più… - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Verso Lazio - Napoli, i convocati di Spalletti per il match di questa sera LEGGI LA NEWS:… - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Verso Lazio - Napoli, a Sozza la direzione arbitrale del match LEGGI LA NEWS:… - LALAZIOMIA : Il Tempo| Romagnoli ok, stringe i denti per essere presente. Vecino verso una maglia da titolare… -