Taekwondo | World Grand Prix | Alessio trionfa anche a Parigi

(Di sabato 3 settembre 2022), 3 set. - (Adnkronos) - Simonenon si ferma più e conquista la scena, dopo averto a Roma. Un 2022 sempre sul primo gradino del podio (il sesto consecutivo quest'anno) per l'azzurro classe 2000 in piena corsa per la qualificazione ai Giochi del 2024 che si svolgeranno proprio nella capitale francese. Alconquista la medaglia d'oro nella categoria -80 kg superando in finale il norvegese Richard Andre Ordemann per 2-1 (8-1/1-5/2-0). "Un risultato importante che consolida il successo di Roma a pochi mesi di distanza con punti importanti nella corsa verso2024 -sottolinea l'azzurro-. Arrivavo da una prestazione convincente ...

Simone Alessio non si ferma più e conquista la scena anche a Parigi. Dopo il Colosseo è la volta della Tour Eiffel!Maestro Spinelli: un secondo posto alMaster Games, un secondo posto all'European Master ... Tuttavia nelsubito si è sentita la necessità di trovare una soluzione per non fermare l'...