Storia di un amore impedito dal nazionalismo malsano

(Di sabato 3 settembre 2022) In una donna con un retroterra anglo-indiano meno certificato di quello di Mabel Layton, quella che veniva vista come eccentricita? sarebbe probabilmente stata considerata ostilita? ai valori di quel mondo; ma Mabel aveva credenziali impeccabili, non criticava mai nessuno ed esprimeva di rado opinioni, men che meno opinioni ostili. La sua dedizione al giardino e al bungalow, l’abitudine di fare lunghe passeggiate, i rifiuti che opponeva anche agli inviti che veniva generalmente considerato obbligatorio accettare, la sua completa estraneita? alla vita pubblica di Pankot erano attribuiti alle idiosincrasie personali di una donna che aveva sacrificato due mariti al servizio dell’impero, uno ucciso dal fuoco nemico sul Khyber, l’altro da un’infezione amebica, e che dopo essersi cosi? distinta si era ritirata dal servizio per lasciare spazio ad altre. Il suo ritiro veniva accettato con una ...