CorriereUmbria : Baby gang a Monza, arrestati quattro minorenni: rapine a mano armata e botte nelle stazioni ferroviarie #Monza… - gazzettamodena : Modena Furti, botte, rapine ed estorsioni: hanno tutti tra i 14 e i 17 anni - Robert1936pe : @elio_vito La sinistra invece, lasciamoli liberi di crescere, per adesso botte e rapine poi faranno il salto di qua… -

Sono accusati di almeno cinque aggressioni violente esui treni, alcune anche a mano armata, tre delle quali a coetanei, i quattro minorenni arrestati dai carabinieri tra Seregno e Monza, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in ...Abbonati per leggere anche Rapine e botte sui treni della Brianza, 4 minori in carcere (ANSA) - MONZA, 03 SET - Sono accusati di almeno cinque aggressioni violente e rapine sui treni, alcune anche a mano armata, tre delle quali ...Il fenomeno delle baby gang è uno dei più presenti nella società moderna. Una vera e propria piaga che le autorità ...