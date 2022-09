Preghiera della sera del 3 Settembre 2022: “Guidami alla gioia senza fine” (Di sabato 3 settembre 2022) “Guidami alla gioia senza fine”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 settembre 2022) “”. Questo Sabato con lachiediamo questa graziaBeata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

