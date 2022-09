EpaddockIT : A Misano, Mattia Casadei vince Gara 1, mentre Dominique Aegerter, secondo, conquista il titolo della MotoE ?? World… - motosprint : ???? #MotoE #Misano: a #Casadei la vittoria di Gara 1, ad #Aegerter il titolo - laregione : MotoE, buona la prima per Aegerter, che si assicura il titolo - Profilo3Marco : RT @LucaTalotta: Ha preso il via a #Misano #racingtogether, serie di eventi dedicati a sostenibilità e tecnologia. Oggi si parla di #MotoE:… - RSIsport : ????? Secondo nella prima delle due gare di Misano, dove domenica si chiuderà la stagione, Dominique Aegerter è il nu… -

È festa doppia alWorld Circuit Marco Simoncelli, dopo Gara 1 della Coppa del Mondo. Un grande Mattia Casadei ha conquistato la vittoria in sella alla Energica Ego Corsa del team Pons, mentre Dominique ...Trionfo romagnolo a: il riminese Mattia Casadei si impone in gara - 1 davanti allo svizzero Dominique Aegerter e al concittadino Matteo Ferrari. Undicesimo il sammaurese Kevin Zannoni. Aegerter vince il titolo ...Tutto pronto per la grande festa del Gran Premio Gryfin di San Marino e della Riviera di Rimini. Domani è atteso il grande pubblico per salutare i ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...