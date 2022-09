Griglia di partenza F1, GP Olanda 2022: Verstappen in pole, Leclerc 2° a 21 millesimi! Sainz 3° a 0.092 (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Olanda 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole-position e si è delineata la Griglia di partenza per la gara di partenza. La sessione è risultata particolarmente combattuta, la pista si è evoluta costantemente e i miglioramenti sono stati continui. Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP d’Olanda. Il Campione del Mondo ha piazzato la zampata di fronte al proprio pubblico. L’olandese ha beffato di misura le due Ferrari: Charles Leclerc è secondo ad appena 21 millesimi, Carlos Sainz è terzo a 92 millesimi. Lewis Hamilton accusa tre ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della-position e si è delineata ladiper la gara di. La sessione è risultata particolarmente combattuta, la pista si è evoluta costantemente e i miglioramenti sono stati continui. Maxha conquistato laposition del GP d’. Il Campione del Mondo ha piazzato la zampata di fronte al proprio pubblico. L’olandese ha beffato di misura le due Ferrari: Charlesè secondo ad appena 21 millesimi, Carlosè terzo a 92 millesimi. Lewis Hamilton accusa tre ...

