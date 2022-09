Formazioni ufficiali Genoa-Parma, Serie B 2022/2023 (Di sabato 3 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Genoa-Parma, sfida valida per la quarta giornata di Serie B 2022/2023. Sfida dal profumo di Serie A, come spesso capiterà in questa stagione del campionato cadetto che conta moltissime Formazioni di alto livello e storiche per il calcio italiano: entrambe le compagini cercano il bis dopo le vittorie di misura dell’ultimo turno. Fischio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 3 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Genoa: in attesa Parma: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ledi, sfida valida per la quarta giornata di. Sfida dal profumo diA, come spesso capiterà in questa stagione del campionato cadetto che conta moltissimedi alto livello e storiche per il calcio italiano: entrambe le compagini cercano il bis dopo le vittorie di misura dell’ultimo turno. Fischio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 3 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Reggina_1914 : ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaPalermo ???? Qui per le formazioni ufficiali… - DiMarzio : #SerieA | #Fiorentina-#Juventus: le formazioni ufficiali - junews24com : Fiorentina Juve, Allegri ha deciso: chi sostituisce Rabiot - - sscalcionapoli1 : Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Milik titolare, Vlahovic in panchina - 11contro11 : #Fiorentina-#Juventus, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -