Elezioni 2022 | Paragone | “Sogno 5% | serve cane da guardia in Parlamento”

Leggi su italiasera

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Superare la soglia di sbarramento è già il risultato ideale, poi se fantasticare si può ancora ed è lecito cerchiamo di arrivare a un 4-5%. Una democrazia sana è una democrazia capace di tollerare il dissenso avere un buondadentro ilè un ottimo esercizio per unche sarà ridotto (nei numeri, ndr) e per un Paese che sembra tarato al non disturbate il manovratore”. Lo ha detto a Milano il leader di Italexit, Gianluigia margine della presentazione dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo. “Sono assolutamente convinto di superare la soglia di sbarramento, vedo l’entusiasmo che stiamo generando in giro per l’Italia, i sondaggi ci dicono che il trend è in crescita, abbiamo ancora un po’ di tempo per spiegare ai cittadini che ...