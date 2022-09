Dave Chappelle su Will Smith: "Schiaffeggiando Chris Rock ci ha mostrato che è brutto come tutti noi" (Di sabato 3 settembre 2022) Dave Chappelle è tornato a parlare di Will Smith, dicendo che con lo schiaffo che ha dato a Chris Rock ha dimostrato al mondo di essere vulnerabile e 'brutto' proprio 'come tutti noi'. Dave Chappelle ha parlato del famigerato schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar di quest'anno, un momento storico che ha mandato in frantumi la carriera e l'immagine dell'amata celebrità hollywoodiana. Durante una tappa del tour comico congiunto di Chappelle e Rock a Liverpool, in Inghilterra, Dave ha detto: "Will ha fatto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 settembre 2022)è tornato a parlare di, dicendo che con lo schiaffo che ha dato aha dial mondo di essere vulnerabile e '' proprio 'noi'.ha parlato del famigerato schiaffo cheha dato adurante la cerimonia degli Oscar di quest'anno, un momento storico che ha mandato in frantumi la carriera e l'immagine dell'amata celebrità hollywoodiana. Durante una tappa del tour comico congiunto dia Liverpool, in Inghilterra,ha detto: "ha fatto ...

RollingStoneita : Questa sera, a Wembley, ci sarà un concerto speciale per ricordare Taylor Hawkins: si esibiranno, tra gli altri, Li… - LucaDondoni : «Will Smith ha fatto l'imitazione di un uomo perfetto per 30 anni... ma può essere disgustoso come tutti noi»: Dave… - ilsociolozio : @blindeternities Veramente complimenti costruzione magistrale della punchline dave chappelle could never - EspsoMattai : Dave Chappelle e Bill Burr sanno solo fare battute lesbofobiche, Chris Rock da ridere solo a sé stesso e Pete David… - il_Terz : @poicipensa44 Considerato il mio ambiente di lavoro si, parlavamo giusto ieri della questione Mbappe ?? e se non hai… -