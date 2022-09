Classifica Vuelta a España 2022, quattordicesima tappa: Evenepoel soffre in salita, Roglic si avvicina a 1’49” (Di sabato 3 settembre 2022) Remco Evenepoel è andato in crisi sull’arrivo in salita di Sierra de La Pandera. Il fuoriclasse belga ha sofferto l’attacco piazzato da Primoz Roglic quando mancavano quattro chilometri dal traguardo, la sua azione si è subito appesantita e poi si è staccato dal gruppetto dei migliori. Il leader della Classifica generale ha tagliato il traguardo con 48 di ritardo da Roglic e si formano della crepe sul suo primato in graduatoria: la maglia roja ora vanta 1’49” di vantaggio nei confronti di Primoz Roglic. Il capitano della Quick Step è ancora il favorito per il successo finale, ma domani si andrà sulla Sierra Nevada e i suoi avversari hanno preso fiducia. Roglic si è avvicinato grazie a un’azione di grandissima personalità, lo sloveno ha ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Remcoè andato in crisi sull’arrivo indi Sierra de La Pandera. Il fuoriclasse belga ha sofferto l’attacco piazzato da Primozquando mancavano quattro chilometri dal traguardo, la sua azione si è subito appesantita e poi si è staccato dal gruppetto dei migliori. Il leader dellagenerale ha tagliato il traguardo con 48 di ritardo dae si formano della crepe sul suo primato in graduatoria: la maglia roja ora vanta” di vantaggio nei confronti di Primoz. Il capitano della Quick Step è ancora il favorito per il successo finale, ma domani si andrà sulla Sierra Nevada e i suoi avversari hanno preso fiducia.si èto grazie a un’azione di grandissima personalità, lo sloveno ha ...

DALEX911 : Vuelta 2022, tappa 13: vince Pedersen. Classifica generale e ordine d'arrivo - ILVATE80 : Arrivo della Vuelta,inquadrano il ciclista che è in capo alla classifica generale, #evenepoel, che prontamente con… - Massimo74382565 : @FrancoArlati Non so perché odio questa Vuelta, probabilmente perché il 2° in classifica è quel bidone di Mas ?? - qnazionale : Vuelta 2022, tappa 12: vince Carapaz. Classifica generale e ordine d'arrivo - DALEX911 : Vuelta 2022, tappa 12: vince Carapaz. Classifica generale e ordine d'arrivo -