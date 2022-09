Carlo Alberto Dalla Chiesa, 40 anni fa l’omicidio: ancora ombre sulla strage (VIDEO) (Di sabato 3 settembre 2022) «Alle ore 21,10 di ieri 3 corrente mese, veniva segnalata tramite 113 una sparatoria con feriti in via Isidoro Carini». ancora non si sapeva chi fossero le vittime. L’agguato, avvenuto il 3 settembre del 1982 a Palermo, segnò la storia italiana. A cadere sotto i colpi oscuri della mafia furono infatti il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, oltre all’agente di scorta Domenico Russo. Oggi, a 40 anni di distanza, si ricorda quel giorno, che segnò la “morte della speranza dei palermitani onesti”. Per la prima volta la mafia imita il terrorismo. forse perché Dalla Chiesa, arrivato a Palermo in veste di Prefetto, viene proprio dall’ambito dell’antiterrorismo. Nel capoluogo siciliano era appena stato ucciso Pio La Torre e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) «Alle ore 21,10 di ieri 3 corrente mese, veniva segnalata tramite 113 una sparatoria con feriti in via Isidoro Carini».non si sapeva chi fossero le vittime. L’agguato, avvenuto il 3 settembre del 1982 a Palermo, segnò la storia italiana. A cadere sotto i colpi oscuri della mafia furono infatti il Generalee la moglie Emanuela Setti Carraro, oltre all’agente di scorta Domenico Russo. Oggi, a 40di distanza, si ricorda quel giorno, che segnò la “morte della speranza dei palermitani onesti”. Per la prima volta la mafia imita il terrorismo. forse perché, arrivato a Palermo in veste di Prefetto, viene proprio dall’ambito dell’antiterrorismo. Nel capoluogo siciliano era appena stato ucciso Pio La Torre e ...

