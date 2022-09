Volantino Conad | ‘7 Giorni Folli’ | offerte e sconti fino al 6 settembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 settembre 2022). Sonodavvero sensazionali, quelle che stanno andando letteralmente a ruba proprio in questi giorno. La nota catena di supermercatiè tornata con un nuovo fantasticotutto da scoprire, cone prezzi pazzeschi sulla gran parte dei prodotti a disposizione. Il nuovo: dal 31 agosto al 6Ovviamente, come di consueto, l’offerta è soggetta a scadenza e a limiti temporali, quindi bisogna affrettarsi per poter usufruire di tutti glimessi sul piatto. Dal reparto frigo alle colazioni, passando per la pasta, lo scatolame, la frutta e i salumi: lesono insaziabili e le occasioni da cogliere al volo, soprattutto se in vista ...