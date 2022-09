VIDEO Lorenzo Musetti-Brouwer 3-1, US Open 2022: highlights e sintesi. Il toscano accede al terzo turno (Di venerdì 2 settembre 2022) Buona anche la seconda per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno dello US Open dopo aver sconfitto in quattro set l’olandese Gijs Brouwer con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-2 in due ore e mezza di gioco. Una buona prestazione da parte dell’azzurro, che ha saputo reagire alla sconfitta del primo set, facendo valere la differenza di classifica e di gioco rispetto all’avversario negli altri tre set. Qui di seguito gli highlights delle partita tra Musetti e Brouwer. highlights Musetti-Brouwer 3-1, SECONDO turno US Open 2022 FOTO: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Buona anche la seconda per. Il tennistasi è qualificato per la prima volta in carriera aldello USdopo aver sconfitto in quattro set l’olandese Gijscon il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-2 in due ore e mezza di gioco. Una buona prestazione da parte dell’azzurro, che ha saputo reagire alla sconfitta del primo set, facendo valere la differenza di classifica e di gioco rispetto all’avversario negli altri tre set. Qui di seguito glidelle partita tra3-1, SECONDOUSFOTO: LaPresse

DAZN_IT : Il primo gol in Serie A non si scorda mai ? Che gioiello di Lorenzo Colombo ?? #NapoliLecce #SerieATIM #DAZN - SerieA_EN : Lorenzo Colombo? More like Lorenzo ????????ombo, am I right? ?? Incredible strike @LorenzoColo29! #NapoliLecce - OfficialUSLecce : ?? Ma che gol ha fatto Lorenzo Colombo? ???????? #NapoliLecce #SerieATIM - rizkybayumilano : RT @SerieA_EN: Lorenzo Colombo? More like Lorenzo ????????ombo, am I right? ?? Incredible strike @LorenzoColo29! #NapoliLecce - Mdwiprasetyo : RT @SerieA_EN: Lorenzo Colombo? More like Lorenzo ????????ombo, am I right? ?? Incredible strike @LorenzoColo29! #NapoliLecce -