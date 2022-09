“Un sogno!”: Jessica Selassié in lacrime, vita rivoluzionata (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle ultime ore, Jessica Selassié ha ammesso alcuni sogni per il futuro. Qualcosa, però, sconvolge i suoi fan: manca pochissimo Jessica Selassié (Screen da Instagram)Sorella di Clarissa e Lucrezia, Jessica Selassié ha accettato di partecipare al GF VIP con le proprie sorelle anche e soprattutto per mettersi in gioco e per superare qualche sua insicurezza. La ragazza che è entrata nella casa più spiata d’Italia, infatti, è cresciuta moltissimo lungo i sei mesi di permanenza, trasformandosi in una donna sicura di sé: questo le è infatti valso la vittoria del programma. Dopo la fine del reality show, però, per Jessica è arrivato il momento di cercare la propria strada nel mondo della televisione, suo sogno fin da bambina. Nelle ultime ore, su Instagram ha rivelato i ... Leggi su direttanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle ultime ore,ha ammesso alcuni sogni per il futuro. Qualcosa, però, sconvolge i suoi fan: manca pochissimo(Screen da Instagram)Sorella di Clarissa e Lucrezia,ha accettato di partecipare al GF VIP con le proprie sorelle anche e soprattutto per mettersi in gioco e per superare qualche sua insicurezza. La ragazza che è entrata nella casa più spiata d’Italia, infatti, è cresciuta moltissimo lungo i sei mesi di permanenza, trasformandosi in una donna sicura di sé: questo le è infatti valso la vittoria del programma. Dopo la fine del reality show, però, perè arrivato il momento di cercare la propria strada nel mondo della televisione, suo sogno fin da bambina. Nelle ultime ore, su Instagram ha rivelato i ...

riola77 : RT @irresistewart: 'come farmi prendere un colpo' by jessica selassie ????? Adesso sogno una maratona di Harry Potter con te Jess! #jeru #je… - Nokonoki2 : RT @irresistewart: 'come farmi prendere un colpo' by jessica selassie ????? Adesso sogno una maratona di Harry Potter con te Jess! #jeru #je… - irresistewart : 'come farmi prendere un colpo' by jessica selassie ????? Adesso sogno una maratona di Harry Potter con te Jess!… - jessica_zorzina : RT @marsxcl: @padmeahmidala un sogno che purtroppo… - cindygooo : #jeru nuovamente Sophia Loren ed io sogno Jessica Selassie ??sul red Carpet al festival del Cinema come attrice ?????? -

RIget Exodus, la recensione della serie tv di Lars Von Trier fuori concorso a Venezia 79 Un sogno nel sogno. Un incubo nell'incubo. Qual e la realtà Che cosa davvero succede tra le corsie ... Peter Mullan, Jessica Brown Findlay. John e in fuga dopo aver tradito suo padre, un boss ... Khloé Kardashian ha parlato per la prima volta del suo secondo figlio Una scelta che molte altre star di Hollywood hanno adottato: da Sarah Jessica Parker a Elton John. ... Gestazione per altri: la storia di Maria Sole, nata senza utero e con il sogno di un figlio Khloe ... Jessica Alves confessa: “Quando parlo di avere figli gli uomini spariscono, vogliono solo divertimento” Una trasformazione che ha richiesto 90 interventi e oltre un milione di euro per arrivare al risultato attuale. A parlare è Jessica Alves, nota precedentemente come Rodrigo Alves, il Ken umano. “Ricev ... Jessica Alves e Giacomo Urtis: stavolta è successo davvero L’incredibile somiglianza con la bambola più amata da tutte le bimbe del mondo: Rodrigo, questo era il suo nome, era Ken umano. Poteva non perdere la testa per lui il nostro Ken umano 44 anni, venezu ... Unnel. Un incubo nell'incubo. Qual e la realtà Che cosa davvero succede tra le corsie ... Peter Mullan,Brown Findlay. John e in fuga dopo aver tradito suo padre, un boss ...Una scelta che molte altre star di Hollywood hanno adottato: da SarahParker a Elton John. ... Gestazione per altri: la storia di Maria Sole, nata senza utero e con ildi un figlio Khloe ...Una trasformazione che ha richiesto 90 interventi e oltre un milione di euro per arrivare al risultato attuale. A parlare è Jessica Alves, nota precedentemente come Rodrigo Alves, il Ken umano. “Ricev ...L’incredibile somiglianza con la bambola più amata da tutte le bimbe del mondo: Rodrigo, questo era il suo nome, era Ken umano. Poteva non perdere la testa per lui il nostro Ken umano 44 anni, venezu ...