Traffico Roma del 02-09-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato su via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia e poi su entrambe le carreggiate della via Aurelia Antica in prossimità dell’ingresso di Villa Pamphili a Primavalle un incidente rallenta ilin via di Torrevecchia all’altezza di via dei Casali di Torrevecchia mentre in zona Prenestina Rocca Cencia per un altro incidente chiusa via Prenestina all’altezza di via del Fosso dell’Osa appuntamenti per incidente anche in via dei Colli Portuensi in prossimità di via Giuseppe Pianese per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...