Tony Khan: “Per come la WWE mi ha trattato, non credo possiamo collaborare” (Di venerdì 2 settembre 2022) La AEW, dalla sua nascita tre anni fa, ha rotto diverse barriere nel mondo del Wrestling. Una di queste è stata sicuramente la collaborazione con altre major di tutto il mondo. Infatti Tony Khan, proprietario della All Elite, ha acquistato la ROH ed ha avviato una partnership con Impact Wrestling. Ha altresì sponsorizzato un PPV della NJPW. Tuttavia, la più grande delle “porte proibite” (così vengono definite le “barriere” tra le varie federazioni) risulta essere quella che la separa dalla WWE. Ci sarà mai collaborazione tra AEW e WWE ? L’addio di Vince Mcmahon ha riacceso le speranze nei tifosi di vedere le due entità lavorare insieme. Questo anche perché negli anni del regno di Vince, la compagnia da lui diretta non ha mai avviato sodalizi con i “competitor”. Lo stesso Khan ha dichiarato, nella conferenza pre-All Out, di ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 2 settembre 2022) La AEW, dalla sua nascita tre anni fa, ha rotto diverse barriere nel mondo del Wrestling. Una di queste è stata sicuramente la collaborazione con altre major di tutto il mondo. Infatti, proprietario della All Elite, ha acquistato la ROH ed ha avviato una partnership con Impact Wrestling. Ha altresì sponsorizzato un PPV della NJPW. Tuttavia, la più grande delle “porte proibite” (così vengono definite le “barriere” tra le varie federazioni) risulta essere quella che la separa dalla WWE. Ci sarà mai collaborazione tra AEW e WWE ? L’addio di Vince Mcmahon ha riacceso le speranze nei tifosi di vedere le due entità lavorare insieme. Questo anche perché negli anni del regno di Vince, la compagnia da lui diretta non ha mai avviato sodalizi con i “competitor”. Lo stessoha dichiarato, nella conferenza pre-All Out, di ...

