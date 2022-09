Su Twitter c’è una grande quantità di persone che promuove l’autolesionismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Una ricerca del Network Contagion Research Institute e della Rutgers University ha evidenziato come su Twitter ci sia un gruppo di adolescenti e giovani adulti che testimoniano e incoraggiano la pratica dell’autolesionismo. Il titolo dato alla ricerca è proprio «Le comunità online di adolescenti e giovani adulti che celebrano, glorificano e incoraggiano l’autolesionismo e il suicidio stanno crescendo rapidamente su Twitter». Questo studio ha quindi registrato un aumento allarmante di post che raccontano l’autolesionismo su Twitter, infatti i ricercatori hanno rilevato che un hashtag in particolare, #shtwt, che sta per “Self Harm Twitter”, è incrementato del 500% a partire dallo scorso ottobre. LEGGI ANCHE > Istigazione all’autolesionismo sui social, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Una ricerca del Network Contagion Research Institute e della Rutgers University ha evidenziato come suci sia un gruppo di adolescenti e giovani adulti che testimoniano e incoraggiano la pratica del. Il titolo dato alla ricerca è proprio «Le comunità online di adolescenti e giovani adulti che celebrano, glorificano e incoraggianoe il suicidio stanno crescendo rapidamente su». Questo studio ha quindi registrato un aumento allarmante di post che raccontanosu, infatti i ricercatori hanno rilevato che un hashtag in particolare, #shtwt, che sta per “Self Harm”, è incrementato del 500% a partire dallo scorso ottobre. LEGGI ANCHE > Istigazione alsui social, ...

