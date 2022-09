Nunzio Stancampiano parla per la prima della storia con Cosmary Fasanelli: “Inaspettato, quando arriva non lo puoi controllare” (Di venerdì 2 settembre 2022) Nunzio Stancampiano è stato ospite al programma di Lorella Cuccarini “Dimmi di te“. Qui ha parlato della sua esperienza all’interno della scuola più famosa d’Italia, Amici Di Maria De Filippi e del suo rapporto con Raimondo Todaro: Con Raimondo di ricordi ne ho tanti. Ero piccolissimo quando sono andato a scuola di ballo da lui ed è stato quello che mi ha formato sia a livello artistico che umano. Viaggiavamo sempre insieme, facevamo di tutto. Mi veniva sempre dietro. Una volta stavo andando a fare i “German Open” in Germania (è una delle competizioni più importanti a livello mondiale). Praticamente aspettavamo l’aereo che era in ritardo e decidiamo di rimanere in aeroporto a chiacchierare. Io ho sempre avuto la fobia dell’aereo, ne ho paura ancora ora, e quando ho ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022)è stato ospite al programma di Lorella Cuccarini “Dimmi di te“. Qui hatosua esperienza all’internoscuola più famosa d’Italia, Amici Di Maria De Filippi e del suo rapporto con Raimondo Todaro: Con Raimondo di ricordi ne ho tanti. Ero piccolissimosono andato a scuola di ballo da lui ed è stato quello che mi ha formato sia a livello artistico che umano. Viaggiavamo sempre insieme, facevamo di tutto. Mi veniva sempre dietro. Una volta stavo andando a fare i “German Open” in Germania (è una delle competizioni più importanti a livello mondiale). Praticamente aspettavamo l’aereo che era in ritardo e decidiamo di rimanere in aeroporto a chiacchierare. Io ho sempre avuto la fobia dell’aereo, ne ho paura ancora ora, eho ...

