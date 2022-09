Muore dopo caduta nel Napoletano, la verità dal cellulare del 13enne (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata – Gli inquirenti stanno scavando nella vita del ragazzo di 13 anni morto ieri a Gragnano (Napoli) dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione posta al quarto piano di un immobile che si trova in via Lamma. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituta e titolare del fascicolo Giuliana Moccia) ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti e senza indagati. Al vaglio dei carabinieri della stazione di Gragnano, guidati dal maresciallo Angelo Disanto, vi sarebbero in particolare due ipotesi, anche se dagli organismi investigativi al momento non trapela nulla di ufficiale: la tragedia dovuta ad una pura fatalità (si sarebbe sporto per aggiustare il cavo dell’antenna tv) ma anche – secondo quanto riferisce Il Mattino – un’eventuale istigazione al suicidio. Proprio per provare a capire se ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata – Gli inquirenti stanno scavando nella vita del ragazzo di 13 anni morto ieri a Gragnano (Napoli)essere precipitato dalla finestra della sua abitazione posta al quarto piano di un immobile che si trova in via Lamma. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituta e titolare del fascicolo Giuliana Moccia) ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti e senza indagati. Al vaglio dei carabinieri della stazione di Gragnano, guidati dal maresciallo Angelo Disanto, vi sarebbero in particolare due ipotesi, anche se dagli organismi investigativi al momento non trapela nulla di ufficiale: la tragedia dovuta ad una pura fatalità (si sarebbe sporto per aggiustare il cavo dell’antenna tv) ma anche – secondo quanto riferisce Il Mattino – un’eventuale istigazione al suicidio. Proprio per provare a capire se ...

