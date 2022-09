Milano Rocks 2022 con Ghali | Martin Garrix | Liberato

(Di venerdì 2 settembre 2022) Torna ilall’Ippodromo San Siro con due giorni di concerti e come protagonistiTorna il più atteso weekend di settembre con uno tra i festival più cool d’Italia:, il party diche ospiteràper l’unico concerto italiano durante la sua prima giornata di venerdì 9 settembre, mentre sabato 10 settembresaranno il dj e producer internazionale, l’artista di riferimento della scena urban, il dj Justin Mylo e il trio di producer Room9 ad aprire il grande party all’Ippodromo Snai San Siro di. Il più ...

Sevenpress : MILANO ROCKS 2022,CI SIAMO - Lostingroove : Milano Rocks: si avvicina il 9 settembre - EventiSpeciali : MILANO ROCKS 2022 | VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022 - eventinews24 : MILANO ROCKS 2022 | VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022 - anaklvsmxs : RT @_REVENGESIMP_: 3 anni dal milano rocks e ancora non abbiamo sentito quella dannata intervista -

Arriva2022, il party all'Ippodromo Snai San Siro di, che ospiterà LIBERATO il 9 settembre 2022, mentre sabato 10 settembre 2022 di scena ci saranno MARTIN GARRIX, GHALI, JUSTIN MYLO e ...Liberato, Martin Garrix e Ghali aIl misterioso cantautore napoletano che mette insieme un inedito crossover tra echi neomelodici, hip - hop, elettronica e it - pop è l'headliner della ...Questa sera, 1 settembre, in esclusiva e prima visione tv, arriva su Canale 5 una serata evento all’insegna della grande musica con Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro.Torna il più atteso weekend di settembre con uno tra i festival più cool d’Italia: MILANO ROCKS 2022, il party di Milano che ospiterà LIBERATO per l’unico concerto italiano durante la sua prima giorna ...