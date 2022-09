Malagò sulla Serie A | «La qualità è salita ma non so se basterà per le Coppe Europee»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato a margine della presentazione del torneo ‘La Passione di Yara’ Giovanni, presidente del CONI, ha parlato a margine della presentazione del torneo ‘La Passione di Yara’. Le sue dichiarazioni: «La mia sensazione è che tutte le squadre si siano rafforzate, alcune più di altre, ma il livello tecnico è salito. Ora non so se il miglioramento sia sufficiente per compensare il gap nei risultati nelle. Speriamo che anche se alcune operazioni sono dei pagherò siano state scelte corrette perché i bilanci delle società, salvo qualcuno, non si possono permettere chissà quali errori». L'articolo proviene da Calcio News 24.