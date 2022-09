L’ultima lezione del professore Josip Ilicic (Di venerdì 2 settembre 2022) Il saluto di tutto il Gewiss Stadium nei confronti di Josip Ilicic: per sempre nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio L’ultima lezione prima di lasciare una cattedra piena di talento, fantasia, ricordi e storia. Un professore così perfetto da rendere ogni suo tocco di palla una vera e propria opera d’arte, al tempo stesso lo specchio della sua gente che nei momenti difficili riesce sempre a rimboccarsi le maniche uscendone più forte di prima. Josip Ilicic è stato molto più di un semplice fantasista che all’Atalanta ha trovato la sua consacrazione, bensì un riferimento della Bergamo tanto capace di stare sul tetto d’Europa quantomai arrendevole nei momenti difficili: poche parole ma completa dedizione al lavoro. Se Valentino Mazzola fu il simbolo di quel ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il saluto di tutto il Gewiss Stadium nei confronti di: per sempre nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcioprima di lasciare una cattedra piena di talento, fantasia, ricordi e storia. Uncosì perfetto da rendere ogni suo tocco di palla una vera e propria opera d’arte, al tempo stesso lo specchio della sua gente che nei momenti difficili riesce sempre a rimboccarsi le maniche uscendone più forte di prima.è stato molto più di un semplice fantasista che all’Atalanta ha trovato la sua consacrazione, bensì un riferimento della Bergamo tanto capace di stare sul tetto d’Europa quantomai arrendevole nei momenti difficili: poche parole ma completa dedizione al lavoro. Se Valentino Mazzola fu il simbolo di quel ...

