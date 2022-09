Lotito sulla sanità in Molise: “Non vendo sogni, ma solide realtà. Ho già salvato Lazio e Salernitana” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Ho 17 aziende con 8.000 dipendenti sparse in tutta Italia, ho preso due squadre di calcio, qui parlano del commissariamento della sanità della Regione Molise per 60 milioni di deficit. Io ho preso una Società che era la Lazio, che aveva 550 milioni di debiti, fatturava 84 milioni e ne perdeva 86,5: oggi è la prima società. Ho preso la Salernitana in eccellenza e l’ho portata in Serie A”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nelle sue vesti da candidato al Senato in Molise nel collegio di Isernia tra le fila di Forza Italia: “Che cosa devono insegnarci a noi? Non ci devono insegnare niente, noi siamo per il fare, non per chiacchierare. Noi non vendiamo sogni, ma solide realtà”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “Ho 17 aziende con 8.000 dipendenti sparse in tutta Italia, ho preso due squadre di calcio, qui parlano del commissariamento delladella Regioneper 60 milioni di deficit. Io ho preso una Società che era la, che aveva 550 milioni di debiti, fatturava 84 milioni e ne perdeva 86,5: oggi è la prima società. Ho preso lain eccellenza e l’ho portata in Serie A”. Lo ha detto il presidente della, Claudio, nelle sue vesti da candidato al Senato innel collegio di Isernia tra le fila di Forza Italia: “Che cosa devono insegnarci a noi? Non ci devono insegnare niente, noi siamo per il fare, non per chiacchierare. Noi non vendiamo, ma”. SportFace.

