L’agricoltura si mette in mostra alla Fiera di Sant’Alessandro

(Di venerdì 2 settembre 2022) Bergamo. Tutto prontodi Bergamo per l’edizione 2022 della storicadi(FdSA), la manifestazione regionale dedicata al mondo rurale organizzata da Promoberg e BergamoNuova in programma da venerdì 2 a domenica 4 settembre. L’apertura al pubblico (con contestuale inizio della cerimonia d’inaugurazione con le autorità) è fissata alle ore 14,30; poi un weekend all’insegna di tutto il bello e il buono del settore primario, con una ricchissima area espositiva e un altrettanto nutrito calendario di eventi collaterali, tra cui convegni su sicurezza e prevenzione, la tradizionale rassegna bovina con l’incoronazione delle tre ‘regine’ di razza (Frisona, Bruna e Red Holstein), la decima edizione del concorso internazionale Bergamo del Cavallo purosangue arabo e il debutto ...

penso_la : @ArturoB23022138 Non sempre. Talvolta. Mi fa più arrabbiare che una truffa sul rdc (odiosa, chiaro!!) è sbattuta se… - il_piccolo : Dal mais alla soia, la siccità mette l’agricoltura in ginocchio nei Balcani -

ilfattoalimentare.it

Il caro bollette ormaiin crisi tutti, dalle famiglie alle imprese, all'industria, compresi i servizi, il turismo,e la sanità. Sono in molti a chiedere al Governo dimissionario un intervento "......servizi ed una contrazione del valore aggiunto dell'. ... fa sapere'Istat . Pil:'Italia batte Stati Uniti, Francia e ...'ufficio studiin guardia da una stagnazione attesa per il ... Agricoltura sociale: un modello in crescita che offre grandi opportunità