Ladispoli | l’uomo nudo accusato di aver palpeggiato le spettatrici al concerto di Cristina D’Avena

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo di 65 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie sessuali peralcunedurante ildi martedì scorso diin piazza Rossellini a. A quanto pareaveva i pantaloni abbassati e si era tolto la maglietta. Continuava ad avvicinarsi alle donne che assistevano allo spettacolo e ad un certo punto è rimasto completamente. Il Messaggero racconta che gli agenti del commissariato di via Vilnius in borghese sono intervenuti prima che rischiasse il linciaggio. Italiano e residente in città, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale. Le due sorelle che erano state molestate dalhanno fornito una fotografia del ...