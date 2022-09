La Russia minaccia: “Gli Stati Uniti sono ormai parte del conflitto in Ucraina” (Di venerdì 2 settembre 2022) Solo una “sottilissima linea” separa ormai gli Stati Uniti “dal diventare una parte in conflitto”. È il cupo avvertimento lanciato oggi dalla Russia, tramite il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov, che ha messo in guardia Washington dall’intraprendere “passi provocatori” in Ucraina. Tra questi la fornitura al governo di Kiev di “armi sempre più a lunga gittata e distruttive”, ha detto il diplomatico parlando alla televisione di stato. “Le sfacciate forze anti-russe non devono illudersi che tutto rimarrà immutato una volta che quella linea sarà stata superata”, ha aggiunto Ryabkov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax. “Abbiamo ripetutamente messo in guardia gli Stati Uniti dalle conseguenze che ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Solo una “sottilissima linea” separagli“dal diventare unain”. È il cupo avvertimento lanciato oggi dalla, tramite il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov, che ha messo in guardia Washington dall’intraprendere “passi provocatori” in. Tra questi la fornitura al governo di Kiev di “armi sempre più a lunga gittata e distruttive”, ha detto il diplomatico parlando alla televisione di stato. “Le sfacciate forze anti-russe non devono illudersi che tutto rimarrà immutato una volta che quella linea sarà stata superata”, ha aggiunto Ryabkov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax. “Abbiamo ripetutamente messo in guardia glidalle conseguenze che ...

