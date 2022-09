La “maledizione dei Knicks”, ancora (Di venerdì 2 settembre 2022) La squadra di basket NBA di New York era in trattativa per prendere uno dei più forti giocatori del campionato, Donovan Mitchell: ma anche questa volta è finita male Leggi su ilpost (Di venerdì 2 settembre 2022) La squadra di basket NBA di New York era in trattativa per prendere uno dei più forti giocatori del campionato, Donovan Mitchell: ma anche questa volta è finita male

