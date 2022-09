“Impossibile da capire”. La scelta del Papa scatena il caos nella Chiesa: la bordata a Bergoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) L'arcivescovo metropolita di Milano, mons. Mario Delpini, mai promosso cardinale in una città dove solitamente arriva la porpora, ha lanciato una vera e propria bordata al Papa. Ieri, nel giorno in cui cade la ricorrenza del patrono sant'Abbondio, nel Duomo di Como, si è svolto il pontificale celebrato da Oscar Cantoni, fresco di porpora. Era la prima messa da cardinale per Cantoni. E Delpini, alla guida della delegazione dei Vescovi lombardi, ha preso la parola: «Mi faccio voce della Conferenza episcopale lombarda e di tutte le nostre chiese… Ci sono state delle persone un pò sfacciate che si sono domandate perché il Papa non abbia scelto il metropolita (Delpini, ndr) per fare il cardinale e abbia scelto invece il vescovo di Como. Ora io credo che ci siano delle buone ragioni per questo. Naturalmente interpretare il pensiero del Santo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) L'arcivescovo metropolita di Milano, mons. Mario Delpini, mai promosso cardinale in una città dove solitamente arriva la porpora, ha lanciato una vera e propriaal. Ieri, nel giorno in cui cade la ricorrenza del patrono sant'Abbondio, nel Duomo di Como, si è svolto il pontificale celebrato da Oscar Cantoni, fresco di porpora. Era la prima messa da cardinale per Cantoni. E Delpini, alla guida della delegazione dei Vescovi lombardi, ha preso la parola: «Mi faccio voce della Conferenza episcopale lombarda e di tutte le nostre chiese… Ci sono state delle persone un pò sfacciate che si sono domandate perché ilnon abbia scelto il metropolita (Delpini, ndr) per fare il cardinale e abbia scelto invece il vescovo di Como. Ora io credo che ci siano delle buone ragioni per questo. Naturalmente interpretare il pensiero del Santo ...

