Ilary Blasi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo | la reazione di Francesco Totti è furiosa «La trascinerà in tribunale»

Leggi su donnapop

(Di venerdì 2 settembre 2022) Da tempo si parla dell’ospitata dida, nel suo studio di. Sembra chenon sia per niente contento della scelta della sua ex moglie e alcuni suggeriscono che il Pupone sia pronto a trascinarla nuovamente in. Come sappiamo, infatti, nell’accordo di divorzio, gli avvocati dell’ex calciatore hanno...