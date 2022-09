Il contrappasso di Sara Cunial | la deputata no vax finisce nel mirino dei complottisti per un gesto con le mani “È un segnale massonico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ilè di quelli storici:, laalfiera del complottismo, è finita vittima dei. E con l’accusa peggiore: quella di essere un’infiltrata della massoneria, l’associazione esoterica che regge le redini del mondo, antagonista principe nelle narrazioni della comunità no vax che è il suo elettorato di riferimento, affiancandola a esponenti degli odiatissimi “poteri forti” come il segretario Pd Enrico Letta o la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il motivo? Un fermo immagine catturato durante un comizio in piazza Duomo a Milano, in cui l’ex M5s – fondatrice del movimento “Vita” – incrocia i polsi sopra il petto, i palmi dellerivolti verso il corpo. Unprobabilmente del tutto casuale – qualcuno lo ...