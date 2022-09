Il caro-energia stravolgerà le nostre vite: “Serve l'ora legale per sempre” (Di venerdì 2 settembre 2022) Con la crisi dell'energia e l'emergenza delle bollette si sprecano le proposte per cercare di risparmiare luce e gas. E adesso si torna a parlare dell'ora legale. Nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione legislativa sull'abolizione cambio dell'ora con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, ponendo fine all'alternanza tra ora solare e ora legale: i Paesi sono chiamati a scegliere uno dei due orari e mantenerlo per sempre. Come riferisce il Corriere della Sera la Società italiana di medicina ambientale (Sima) ha chiesto al governo di Mario Draghi di istituire l'ora legale tutto l'anno, facendo quindi una scelta ben precisa dopo quanto stabilito dall'Ue. Secondo i dati di Terna ciò potrebbe aiutare e non poco in una situazione di crisi energetica: nei 7 mesi del 2022 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Con la crisi dell'e l'emergenza delle bollette si sprecano le proposte per cercare di risparmiare luce e gas. E adesso si torna a parlare dell'ora. Nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione legislativa sull'abolizione cambio dell'ora con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, ponendo fine all'alternanza tra ora solare e ora: i Paesi sono chiamati a scegliere uno dei due orari e mantenerlo per. Come riferisce il Corriere della Sera la Società italiana di medicina ambientale (Sima) ha chiesto al governo di Mario Draghi di istituire l'oratutto l'anno, facendo quindi una scelta ben precisa dopo quanto stabilito dall'Ue. Secondo i dati di Terna ciò potrebbe aiutare e non poco in una situazione di crisi energetica: nei 7 mesi del 2022 ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - fattoquotidiano : Caro energia, il caso dell’azienda ceramica: “Bolletta su del 439% in un anno. E per il rinnovo Eni voleva 300mila… - DimmiSMarconi : Emergenza gas, energia e caro bollette: predisporre interventi per aiutare le persone in difficoltà. - Cinquantenni : @lucaccini_carla #Draghi scappa dopo averci conciato peggio #Grecia 'come servo fedele #UE @vonderleyen 'non ha pen… -