F1 GP Olanda 2022, problemi per Verstappen: si pianta dopo dieci minuti (Di venerdì 2 settembre 2022) problemi per Max Verstappen. All'inizio della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, gara di casa per il campione del Mondo, il pilota della Red Bull si è piantato per un problema che sembra essere al cambio. Nel momento in cui Max è andato a scalare dalla quinta alla quarta marcia, la sua Red Bull si è spenta di botto. Bandiera rossa e sessione finita. Il problema potrebbe essere al cambio, seguiranno aggiornamenti. SportFace.

