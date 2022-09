cmdotcom : Da #Ilicic a #DiegoCosta, passando per #Marcelo, #Zagadou e gli altri: il #calciomercato degli svincolati [… - STnews365 : Il #calciomercato è finito ma è ancora possibile tesserare i giocatori svincolati. Tra questi figurano: Marcelo,… - Er_ninazza : RT @LucaParry85: 2/9/22 Senza contratto Juan Mata Marcelo Karius Ben arfa Ross Barkley Mateo Musacchio Diego Costa Abel tarabt Serge aurier… - LucaParry85 : 2/9/22 Senza contratto Juan Mata Marcelo Karius Ben arfa Ross Barkley Mateo Musacchio Diego Costa Abel tarabt Serge… - MarcoTroiano8 : RT @sportmediaset: Da Marcelo a Diego Costa, da Mata a Ilicic: il lungo elenco degli svincolati -

Calciomercato.com

Tra I big attenzione anche aCost a, campione della Premier League col Chelsea di Conte e ... Daa Zaza, usato sicuro per la Serie A. Josipha salutato l' Atalanta dopo un ciclo ...L'opportunità più ghiotta è rappresentata da Josip: il calciatore ha risolto il proprio ... Altro nome suggestivo è rappresentato daCosta , bomber brasiliano naturalizzato spagnolo che è ... Da Ilicic a Diego Costa, passando per Marcelo, Zagadou e gli altri: il mercato degli svincolati Da Marcelo a Mata passando per Simone Zaza, le occasioni per le squadre di Serie A sono tante tra gli svincolati, giocatori ancora in forma ma che sono senza contratto ...Ah, Diego Costa. The shithouse’s shithouse ... I’m ready, mentally and physically.” Ilicic was the goalscoring machine behind Atalanta’s recent renaissance but the Serie A club have now released the ...