Cremonese-Sassuolo, Dionisi: “Siamo in crescita, non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a due giorni dalla partita contro la Cremonese valevole per la quinta giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Siamo in crescita come prestazione e atteggiamento, i nostri avversari possono determinare la prestazione ma non l’atteggiamento. Adesso dobbiamo confermarci. Sappiamo quanti giri a vuoto abbiamo fatto in passato e mi auguro di incidere in maniera positiva. Sarà una gara difficile, in una settimana così compressa bisogna di essere organizzati ed equilibrati perché affronteremo una squadra che ha messo in difficoltà le avversarie. Non bisogna sbagliare l’atteggiamentoBerardi? La speranza è che debba saltare poche partite”. Sugli ultimi due innesti Antiste e ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del, Alessio, a due giorni dalla partita contro lavalevole per la quinta giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “income prestazione e atteggiamento, i nostri avversari possono determinare la prestazione ma non. Adessoconfermarci. Sappiamo quanti giri a vuoto abbiamo fatto in passato e mi auguro di incidere in maniera positiva. Sarà una gara difficile, in una settimana così compressa bisogna di essere organizzati ed equilibrati perché affronteremo una squadra che ha messo in difficoltà le avversarie. Non bisognaBerardi? La speranza è che debba saltare poche partite”. Sugli ultimi due innesti Antiste e ...

Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Soddisfatto del mercato. Le condizioni di Berardi...': Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, p… - sportface2016 : #SerieA | #CremoneseSassuolo, #Dionisi: 'Siamo in crescita, non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, noi in crescita. Berardi out, mercato…” - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, noi in crescita. Berardi out, mercato…” -