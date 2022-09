CorSport: il Napoli aveva in pugno Solbakken a zero ma ha deciso di non chiudere (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli è stato a un passo da Solbakken. aveva in pugno l’esterno norvegese, che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodo. Lo avrebbe preso a zero e lo aveva anche fatto sottoporre ad una visita alla spalla. Ma alla fine il club di De Laurentiis ha deciso di non chiudere l’affare. In ottica gennaio, il club ha deciso di non chiudere l’affare Solbakken a zero: l’esterno norvegese che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodø era in pugno ed era anche stato sottoposto a una visita alla spalla sinistra (successivamente operato). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ilè stato a un passo dainl’esterno norvegese, che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodo. Lo avrebbe preso ae loanche fatto sottoporre ad una visita alla spalla. Ma alla fine il club di De Laurentiis hadi non chiudere l’affare. In ottica gennaio, il club hadi non chiudere l’affare: l’esterno norvegese che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodø era ined era anche stato sottoposto a una visita alla spalla sinistra (successivamente operato). L'articolo ilsta.

CorSport : #Napoli, #Navas resta al #Psg: 'Grazie a chi mi ha voluto' ?? - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “L’Inter a differenza di Juventus e Napoli, non ha venduto nessuno dei suoi top player e Zhang ha già dato il via libera… - napolista : CorSport: il Napoli aveva in pugno #Solbakken a zero ma ha deciso di non chiudere L’esterno norvegese il 31 dice… - pinguinedu9 : RT @90ordnasselA: “L’Inter a differenza di Juventus e Napoli, non ha venduto nessuno dei suoi top player e Zhang ha già dato il via libera… - DaniloBatresi : RT @90ordnasselA: “L’Inter a differenza di Juventus e Napoli, non ha venduto nessuno dei suoi top player e Zhang ha già dato il via libera… -