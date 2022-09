Che fine ha fatto Platinette? Mauro Coruzzi finalmente rompe il silenzio (Di venerdì 2 settembre 2022) Mauro Coruzzi è il vero nome della celebre Platinette. Negli ultimi anni, la drag queen più famosa della televisione italiana si è mostrata anche nelle vesti di Mauro. Eppure, è da tempo che non appare più sui nostri schermi. Che fine ha fatto? Mauro Coruzzi è uno di quei personaggi che in qualche modo hanno dato un grosso contributo alla storia della televisione italiana contemporanea. È grazie a lui, infatti, che è stata introdotta la prima Drag Queen come personaggio televisivo a carattere quasi fisso e continuativo. La sua celebre e simpaticissima Platinette, infatti, è apparsa in numerosi programmi televisivi, e con una certa costanza nel corso degli anni. Platinette è un personaggio non solo "sopra le righe" per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 2 settembre 2022)è il vero nome della celebre. Negli ultimi anni, la drag queen più famosa della televisione italiana si è mostrata anche nelle vesti di. Eppure, è da tempo che non appare più sui nostri schermi. Chehaè uno di quei personaggi che in qualche modo hanno dato un grosso contributo alla storia della televisione italiana contemporanea. È grazie a lui, infatti, che è stata introdotta la prima Drag Queen come personaggio televisivo a carattere quasi fisso e continuativo. La sua celebre e simpaticissima, infatti, è apparsa in numerosi programmi televisivi, e con una certa costanza nel corso degli anni.è un personaggio non solo "sopra le righe" per ...

