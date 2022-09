Caro bollette | in che modo i ripartitori di calore possono incentivare un risparmio concreto in bolletta

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tema centrale di quest’anno è il caro, con milioni di italiani che si sono ritrovati a dover fronteggiare un aumento considerevole dei prezzi di luce e gas. E a pesare ulteriormente sui consumi delle ultime settimane ci si è messa anche l’ondata di freddo arrivata in tutta Italia che ha costretto buona parte della popolazione ad accendere per molto più tempo i riscaldamenti con un conseguente aumento dei consumi. A fronte di tali contingenze, risulta più importante che mai affidarsi a quegli strumenti cheindividuare in che misura un dato radiatore influisce sui consumi totali, calcolando i costi di riscaldamento per ogni appartamento. Ce ne sono in ogni casa, eppure molti osservano distrattamente questi strumenti senza conoscerne inil funzionamento e soprattutto i benefici. Idei ...