Carnevali confessa | “Raspadori al Napoli? Speravo di trattenerlo Un dispiacere cederlo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 settembre 2022) CALCIOMERCATO. Che Giovanninon fosse d’accordo con il trasferimento di Giacomoallo si era già intuito da tempo. Ai microfoni di Tutto Mercato Web è lo stesso amministratore delegato del Sassuolo arlo. Oltre a Gianluca Scamacca ceduto a peso d’oro al West Ham, i neroverdi si sono trovati all’improvviso senza l’altro enfant prodige fatto in casa. “Abbiamo ceduto un altro giovane importante come, da parte del ragazzo c’era l’ambizione di andare in un grande club, giocare in Champions. Come sempre il Sassuolo, quando si tratta di lavorare su un trasferimento, cerca di trovare un giusto connubio tra le nostre richieste, le proposte dell’altra società e il desiderio del ...