Alex Belli e Delia Duran, altro scandalo: spunta un’altra donna (Di venerdì 2 settembre 2022) Alex Belli e Delia Duran, coppia di ex concorrenti del Grande Fratello, fanno ancora parlare di loro per via della vita sentimentale turbolenta Sono stati tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una coppia Bellissima e molto patinata, con delle consuetudini piuttosto particolari, a tratti discutibili. Ci riferiamo ad L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022), coppia di ex concorrenti del Grande Fratello, fanno ancora parlare di loro per via della vita sentimentale turbolenta Sono stati tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una coppiassima e molto patinata, con delle consuetudini piuttosto particolari, a tratti discutibili. Ci riferiamo ad L'articolo proviene da Inews24.it.

martalongo5 : Ahaha ma Orietta Berti che stronca centovetrine ne vogliamo parlare? #jeru - LUD0N0TVALLI : si è messo una di quelle camicie brutte ma che ti rendono bono tipo quelle di alex belli per andare a una festa e h… - infoitcultura : Orietta Berti è pronta per il Grande Fratello Vip e attacca Alex Belli! - infoitcultura : Orietta Berti è pronta per il GF Vip: la frecciatina a Alex Belli - infoitcultura : Orietta Berti duro attacco ad Alex Belli e Delia Duran/'Non é amore libero, ma -