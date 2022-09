US Open 2022, Serena Williams continua a scrivere il finale della sua favola: battuta Kontaveit, è al terzo turno (Di giovedì 1 settembre 2022) Il momento del ritiro dal tennis non è ancora arrivato per Serena Williams. La tennista statunitense si è infatti guadagnata l’accesso al terzo turno degli US Open 2022 grazie ad un’incredibile vittoria ai danni di Anett Kontaveit. Nella suggestiva cornice di un tutto esaurito Arthur Ashe Stadium, la campionessa a stelle e strisce si è imposta con il punteggio di 7-6 2-6 6-2 dopo ben 2h27? di gioco ed ha proseguito il suo cammino a Flushing Meadows. Evidentemente vuole essere lei a scrivere il finale della sua storia ed a regalarsi magari un lieto fine. Al prossimo turno, Serena se la vedrà contro Ajla Tomljanovic in quello che (ancora una volta) potrebbe essere l’ultimo match ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Il momento del ritiro dal tennis non è ancora arrivato per. La tennista statunitense si è infatti guadagnata l’accesso aldegli USgrazie ad un’incredibile vittoria ai danni di Anett. Nella suggestiva cornice di un tutto esaurito Arthur Ashe Stadium, la campionessa a stelle e strisce si è imposta con il punteggio di 7-6 2-6 6-2 dopo ben 2h27? di gioco ed ha proseguito il suo cammino a Flushing Meadows. Evidentemente vuole essere lei ailsua storia ed a regalarsi magari un lieto fine. Al prossimose la vedrà contro Ajla Tomljanovic in quello che (ancora una volta) potrebbe essere l’ultimo match ...

