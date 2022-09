Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 13:10 (Di giovedì 1 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale in studio via oggi giovedì primo settembre il click Day per presentare domanda per ricevere il bonus trasporti si tratta di un contributo di Massimo €60 volte da acquistare abbonamenti mensili e annuali per mezzi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale per i servizi di trasporto ferroviario la spesa deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022 Anci upi torno a premere per un intervento urgente che Fermi rincaro dei prezzi dell’energia mia famiglia imprese stanno già soffrendo le conseguenze del continuo aumento dei costi hanno affermato in una dichiarazione congiunta il presidente dell’anci Antonio decaro il presidente dellupi Michele De Pascale chiedi due è indispensabile che per le misure previste ne sia compresa una di sostegno per i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale in studio via oggi giovedì primo settembre il click Day per presentare domanda per ricevere il bonus trasporti si tratta di un contributo di Massimo €60 volte da acquistare abbonamenti mensili e annuali per mezzi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale per i servizi di trasporto ferroviario la spesa deve essere effettuata entro il 31 dicembreAnci upi torno a premere per un intervento urgente che Fermi rincaro dei prezzi dell’energia mia famiglia imprese stanno già soffrendo le conseguenze del continuo aumento dei costi hanno affermato in una dichiarazione congiunta il presidente dell’anci Antonio decaro il presidente dellupi Michele De Pascale chiedi due è indispensabile che per le misure previste ne sia compresa una di sostegno per i ...

