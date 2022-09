Ultime Notizie – Boerci (BrianzAcque): “Acqua a km 0 gratuita all’Autodromo Nazionale Monza” (Di giovedì 1 settembre 2022) “In occasione del centenario dell’Autodromo Nazionale Monza abbiamo siglato un accordo con quest’ultimo per l’installazione di un sistema di erogatori di Acqua gratuita e a km 0, che consentirà di eliminare le bottiglie di plastica monouso e offrirà al pubblico Acqua di alta qualità, liscia o gassata, a temperatura ambiente o refrigerata”. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, a margine della conferenza di presentazione del progetto di collaborazione tra l’utility che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Monza Brianza e il Tempio della Velocità di Monza. “Le casette dell’Acqua e i distributori rappresentano però solo uno dei due pilastri sui quali si fonda ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “In occasione del centenario dell’Autodromoabbiamo siglato un accordo con quest’ultimo per l’installazione di un sistema di erogatori die a km 0, che consentirà di eliminare le bottiglie di plastica monouso e offrirà al pubblicodi alta qualità, liscia o gassata, a temperatura ambiente o refrigerata”. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di, Enrico, a margine della conferenza di presentazione del progetto di collaborazione tra l’utility che gestisce il servizio idrico integrato in provincia diBrianza e il Tempio della Velocità di. “Le casette dell’e i distributori rappresentano però solo uno dei due pilastri sui quali si fonda ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - persemprecalcio : ???? La #Reggina ha perfezionato due operazioni di mercato: una in entrata e una in uscita. Le ultime notizie di… - zazoomblog : Ultime Notizie – Cate Blanchett al Lido: “Le molestie non sono questione di genere” - #Ultime #Notizie #Blanchett… -