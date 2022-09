Ritratto di Omai | National Portrait Gallery pensa all’acquisto

(Di giovedì 1 settembre 2022)dipotrebbe essere uno dei dipinti che saranno in esposizione alla riapertura didi Londra. Lo spazio espositivo è chiuso dal 2020 per riqualificazione e nel 2023 dovrebbe tornare accessibile al pubblico. L’istituzione culturale ha intenzione di acquistare il dipinto di di Joshua Reynolds che è valutato 58 milioni $.

Giorno per giorno nell'arte | 1 settembre 2022 "Ritratto di Omai" di Joshua Reynolds vale 58 milioni $ e National Portrait Gallery organizza una raccolta fondi per acquistarlo.