Palio, prima 'bocciatura' nella seconda giornata di visite veterinarie: è Bagoga del Tanaro (Di giovedì 1 settembre 2022) C'è un primo cavallo escluso nella seconda giornata di visite veterinarie in vista del Palio che si correrà domenica 4 settembre in piazza Alfieri. Si tratta della cavalla Bagoga portata da Tanaro. Il ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 1 settembre 2022) C'è un primo cavallo esclusodiin vista delche si correrà domenica 4 settembre in piazza Alfieri. Si tratta della cavallaportata da. Il ...

