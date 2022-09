LIVE Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 5-2, US Open 2022 in DIRETTA: altro break dell’azzurro che serve per il match (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Smash a rimbalzo di Brouwer, seconda palla break per l’olandese nel game. 40-40 Dritto vincente di Musetti. 30-40 Risposta vincente di Brouwer con il rovescio, palla break. 30-30 Stavolta va lungo l’olandese sulla prima di Musetti. 15-30 Buona la risposta di Brouwer. 15-15 Stavolta è Musetti ad arrivare sulla palla corta dell’olandese. 0-15 Brouwer arriva sulla smorzata dell’azzurro. 5-2 break Musetti! Doppio fallo dell’olandese, ora l’azzurro servirà per il match. 15-40 Dritto in rete di Brouwer, due palle break Musetti. 15-30 Buona la ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Smash a rimbalzo di, seconda pallaper l’olandese nel game. 40-40 Dritto vincente di. 30-40 Risposta vincente dicon il rovescio, palla. 30-30 Stavolta va lungo l’olandese sulla prima di. 15-30 Buona la risposta di. 15-15 Stavolta èad arrivare sulla palla corta dell’olandese. 0-15arriva sulla smorzata. 5-2! Doppio fallo dell’olandese, ora l’azzurro servirà per il. 15-40 Dritto in rete di, due palle. 15-30 Buona la ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 3-2 US Open 2022 in DIRETTA: carrarino avanti di un break nel quarto set -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)6-7… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 3-1 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)6-7… - infoitsport : LIVE Us Open, in campo Sinner e Musetti. Nella notte il 'clasico' Fognini-Nadal - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer 6-6 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #secondo #turno -